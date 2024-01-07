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Bursaspor İnfo Yatırım, Anadolu Efes'e 83-73 mağlup oldu - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Anadolu Efes'e 83-73 mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu.

Bursaspor İnfo Yatırım, Anadolu Efes\'e 83-73 mağlup oldu
07.01.2024 - 21:19,
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SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

BURSASPOR: Young 13, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Brown 7, David Mutaf 6, Metin Türen 4, Hamilton 12

ANADOLU EFES: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1'İNCİ PERİYOT: 27-21

DEVRE: 41-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-63

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes'i sahasında konuk eden Bursaspor İnfo Yatırım, 83-73'lük skorla mağlup oldu.

Kaynak: DHA
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