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Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol\'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.

03.02.2024 23:08
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SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz

BURSASPOR: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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