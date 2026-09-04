Bursaspor, İstanbulspor galibiyetinin ardından Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bursaspor, İstanbulspor galibiyetinin ardından Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, İstanbulspor galibiyetinin ardından Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, ara vermeden 6. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İlk 11'de oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan oyunlarıyla antrenmanı sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden 6. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor müsabakasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme (rejenerasyon) çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, İstanbulspor galibiyetinin ardından Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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