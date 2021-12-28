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Bursaspor, "kazanamama alışkanlığı"nı değiştirmek istiyor - Son Dakika

Bursaspor, "kazanamama alışkanlığı"nı değiştirmek istiyor

28.12.2021 19:22
Bursaspor, "kazanamama alışkanlığı"nı değiştirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kısa vadeli hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kısa vadeli hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Tuna, mevcut durumun farkında olduklarını belirtti.

Futbolcuların psikolojik olarak etkilendiği sebeplerin bulunduğunu aktaran Tuna, şöyle devam etti:

"Bunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettik. Demoralize olmalarını sağlayan durumların farkındaydık. Bunları ortadan kaldırmanın en önemli yolu karşılıklı güven. Kazanamama alışkanlığı Bursaspor takımının şu anki en büyük sorunu. Bunu değiştirmek için neler yapabileceğimiz yönünde çok çaba harcıyoruz. Oyunculara Bursaspor'un adını ve değerini fark ettirmeye çalıştık. Kadro planlamasını daha iyi yapacağız. Yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerimiz oldu. Değerlendirmelerimiz oldu. Ortak karara vardık. Sancılar devam edebilir ama şampiyon takımın nasıl davranması gerektiği ile ilgili prensipler açısından bir başlangıç oldu."

Golcü bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tuna, gidecek oyuncuları bir maçla belirleyemeyeceklerini dile getirdi.

Transfer dönemi için planlamaları olduğunu belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Gelecek oyuncularla bütçemizi nasıl oluşturacağımızla ilgili planlar yaptık. Çünkü gelecek oyuncular gidecek oyunculara bağlı. Genç futbolcularımıza çok ciddi teklifler var. Bursaspor'a kaynak oluşturacak her şeyden faydalanabiliriz. Lig arasındaki Antalya kampını o hafta belirleyeceğiz. Ligin mevcut durumu bize o arayı sağlamıyor. Birinci planımız burada hazırlanmak. İkinci alternatif hava koşullarına göre Antalya'da yapılması. Şampiyon takıma gelmiş bir teknik direktörüm, ligi fark etmez. Bu taraftarı yakından bilen bir teknik adam olarak söylüyorum, takımın her sahaya çıktığında o coşkuyu ortaya koyacak bir oyun oynaması gerekiyor. Ofansif anlayışımızdan kastımız, atak yaparken savunma oyuncularının da ön plana çıkması, dolayısıyla bütün oyuncuların kazanmaya inandığı bir takım olgusu oluşturmak hedefimiz."

Play-off barajının 50-55 puan aralığında göründüğünü aktaran Tuna, "Biz play-off hedefimizi şöyle koyduk, en kısa vadeli hedefimiz. Şu an 8 puan fark var. Kazanamamamıza rağmen puan değişmedi. 12-13 puan farklarla play-off'a girilmediğini de gördük. Lig liderlerinin çıkamadığını da gördük. Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Bursaspor, Spor Toto, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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