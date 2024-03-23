Bursaspor, Kırklarelispor\'a 2-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Niyazi Atakan Ataseven, Feyzullah Çimen
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Barış Dalkıran (Emre Tepegöz dk. 84), Hamza Baran Arıkan (Mehmet Çetin dk. 67), Bilal Güney (Eren Güler dk. 84), Mustafa Genç, Berat Altındiş (Eray Duman dk. 77), Çağatay Yılmaz
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Fehmi Güneş (Bilal Musa Şentürk dk. 84), Serkan Sözmen (Okan Derici dk. 65), Muharrem Doğan, Necmican Cebeci (Muammer Denizhan Taşkan dk. 65), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Efe Geçim dk. 90+2), Yücel Candemir, Efecan Barlık
Goller: Okan Derici (dk. 81), Bilal Musa Şentürk (dk. 90+4) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Semih Üstün, Bilal Musa Şentürk (Kırklarelispor), Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Genç, Eren Güler (Bursaspor) - BURSA
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 25-19, 25-20, 18-25, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 89 dakika sürdü.
Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Salon: TVF Cengiz Göllü, Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan, Setler: 25-23, 25-20, 25-20, Süre: 76 dakika (26, 24, 26).
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 91. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı; 'Fethiyespor'un üst liglerde olmasını diliyorum' dedi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan bazı oyuncular yer almadı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Artvin Yol Koşusu, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 ilden 74 sporcu, Hatila Milli Parkı ile Milli İrade Meydanı arasındaki 10 kilometrelik güzergahta koştu. Koşuda birinci olan sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Organizasyonun ardından yapılan törende konuşan yetkililer, Artvin'de düzenlenen yarışın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve milli takım seçmelerinin de temmuz ayında Artvin'de yapılacağını belirtti. Dereceye giren sporcular ise mutluluklarını dile getirerek başarılarını paylaştı.
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