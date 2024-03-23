Bursaspor, Kırklarelispor\'a 2-0 mağlup oldu

Artvin Yol Koşusu'nda Sporcular Dereceye Girdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Artvin Yol Koşusu, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 ilden 74 sporcu, Hatila Milli Parkı ile Milli İrade Meydanı arasındaki 10 kilometrelik güzergahta koştu. Koşuda birinci olan sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Organizasyonun ardından yapılan törende konuşan yetkililer, Artvin'de düzenlenen yarışın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve milli takım seçmelerinin de temmuz ayında Artvin'de yapılacağını belirtti. Dereceye giren sporcular ise mutluluklarını dile getirerek başarılarını paylaştı.