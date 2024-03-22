Bursaspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında renkli etkinliklere sahne olan Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Astana ve en büyük şehir Almatı'da düzenlenen etkinliklerde halk oyunları, konserler ve geleneksel spor müsabakaları gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı'nın ülkede çeşitli temalarla 10 gün boyunca kutlandığını belirtti ve birlik mesajı verdi.
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