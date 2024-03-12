Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.

12.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:06
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Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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