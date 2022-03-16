Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

16.03.2022 13:20
Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kondisyon salonunda gerçekleştirdi.

Bursaspor günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kondisyon salonunda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde yapacağı idmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı
Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı
Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

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İbrahim Yazıcı, Balıkesirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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