Bursaspor Kulübü, Kırklarelispor maçı biletlerini satışa çıkardı

Santarelli: Türkiye'deki Süper Final'i kazanacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A. Carraro Imoco ile Türkiye'deki Süper Final'i kazanacaklarına inandığını söyledi. İlk maçta zor duruma düştüklerini ancak toparlanarak galip geldiklerini belirten Santarelli, ikinci maçta farklı bir yaklaşım sergilediklerini ve Süper Final'e yükselmeyi hak ettiklerini ifade etti. Allianz Vero Volley ile oynayacakları finalde şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Santarelli, Türk takımları ile İtalya ekiplerinin kalitesinin yakın olduğunu ve her şeyin olabileceğini söyledi.