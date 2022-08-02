Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay'ı ziyaret etti

02.08.2022 23:40
Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü yönetimi, Bursalı iş insanı İbrahim Burkay'ı, TFF'deki yeni görevi sebebiyle ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü yönetimi, Bursalı iş insanı İbrahim Burkay'ı, TFF'deki yeni görevi sebebiyle ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Ömer Furkan Banaz, ikinci başkanımız Sinan Topuk, yönetim kurulu üyelerimiz; Ahmet Güngör, Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Selim Yolgeçen ve Metin Alp, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi İbrahim Burkay'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz İbrahim Burkay'a yeni görevinde başarılar diledi."

Ziyarette Burkay'ın, Bursaspor'la ilgili düşüncelerinin olup olmadığı veya herhangi bir söylemi paylaşılmadı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Burkay, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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