Bursaspor kuvvet çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor kuvvet çalıştı

25.02.2022 00:57
Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde salonda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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