Bursaspor Mardin'i 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
Bursaspor Mardin'i 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Bursaspor Mardin\'i 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı
04.04.2026 20:20
Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta mücadelesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Bursaspor daha etkili bir görüntü ortaya koysa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlhan Depe ve Rahmetullah Berişbek ile önemli pozisyonlar bulan ev sahibi ekip, golü bulamayınca devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda kilidi açtı

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bursaspor, aradığı golü 52. dakikada buldu. Halil Akbunar'ın hazırladığı pozisyonda oyuna sonradan giren Ertuğrul İdris Furat, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan yeşil beyazlılar, rakibine net fırsat vermedi. Teknik ekip hamleleriyle oyunu tazeleyen Bursaspor, son bölümlerde farkı artırmayı başardı.

Son sözü Baran söyledi

Mücadelenin 88. dakikasında Hakkı Türker'in ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonu iyi takip eden Baran Başyiğit, yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Bursaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puanın sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Mardin'i 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SON DAKİKA: Bursaspor Mardin'i 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
