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Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemek üzere kampa girdi.

Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
30.01.2024 - 15:42,
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Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla noktaladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 23. haftasında sahasında ağırlayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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