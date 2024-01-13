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Bursaspor Olağanüstü Kongresi Ertelendi

Bursaspor'da bugün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 20 Ocak Cumartesi gününe ertelendi. Başkan Adayları Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın da yer aldığı kongre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapılacak.

Bursaspor Olağanüstü Kongresi Ertelendi
13.01.2024 - 14:39,
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Bursaspor'da bugün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 20 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

Bursaspor'da Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu'nun ilk oturumu bugün saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Başkan Adayları Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın da yer aldığı Olağanüstü Kongre'nin, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 20 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapılmasına karar verildi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sander yaptığı açıklamada, "2.Toplantı 20 Ocak 2023 Cumartesi saat 14: 00'de çoğunluk aranmaksızın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Bugünkü Genel Kurul'a katılan üye sayısı ise 55 olarak açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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