Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla için imza töreni düzenlendi. Arjantinli teknik adam 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, "Diego Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum" dedi. Batalla, yeşil beyazlı taraftarları sezon açılış idmanına davet ederken, kısa vadede hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

09.07.2024 13:11
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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla için imza töreni düzenlendi. Arjantinli teknik adam 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, "Diego Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum" dedi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan 2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor'da yeni yapılanma devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Bursaspor yönetimi, Batalla için imza töreni düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında 3 yıllık sözleşmeye imza atan Batalla ile birlikte Başkan Enes Çelik de törende yer aldı. Başkan Çelik, Pablo Martin Batalla ile ilgili olarak, "Dileriz uzun yıllar devam eder. Hocalık kariyerinin de futbolculuğu kadar başarılı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde de ilk önceliğimiz kendisiydi" dedi.

"Konu Bursaspor olunca her şey değişti"

Pablo Martin Batalla da ise şunları söyledi:

"Bu sene çalışmama kararım vardı ama Bursaspor söz konusu olunca her şey değişti. Burada olmaktan çok mutluyum. Burayı kendi ailem olarak gördüm. Yardım etmekten çok memnunum. Nilüfer'deki tecrübemden dolayı bir kaç kulüpten teklif aldım ama aile planlarımdan dolayı bunları kabul etmedim. Bursaspor'un planı, transfer tahtasının açılması beni etkiledi. Kabul etmek zor olmadı. Konu Bursaspor olunca zaten ailem de beni her zaman destekliyor."

Yeşil beyazlı taraftarları 22 Temmuz'daki sezon açılış idmanına davet eden Batalla, kısa vadede hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, uzun vadede de Bursaspor'da, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone gibi 12 yıl kalmak istediğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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