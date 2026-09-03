Bursaspor sahasında İstanbulspor\'u 4-0 yenerek puanını 12\'ye yükseltti

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde oynadığı mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Kelechi Iheanacho sahneye çıktı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ağları havalandıran Iheanacho, Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursaspor, 59. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

67. dakikada ise Bursaspor atağında İstanbulspor savunmasından Duran Şahin'in kendi kalesine gönderdiği top filelerle buluştu. Bu golle skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında yeniden sahneye çıkan Kelechi Iheanacho, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bursaspor, İstanbulspor karşısında aldığı 3 puanla puanını 12'ye yükseltti.