Bursaspor salonda kuvvet çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor salonda kuvvet çalıştı

23.07.2022 15:00
Bursaspor salonda kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor salonda kuvvet çalıştı - Son Dakika

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