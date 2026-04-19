Bursaspor Şampiyon Oldu
Bursaspor Şampiyon Oldu

Bursaspor Şampiyon Oldu
19.04.2026 18:15
Bursaspor, Somaspor'u 5-1 yenerek 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar coştu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala sahasında Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma dev ekranlarda takip edilirken, taraftarlar şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Millet Bahçesi ve Hüdavendigar Kent Parkı'nda toplanan Bursaspor taraftarları, maçı hep birlikte izleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerinde yeşil-beyaz bayraklarla meydanları dolduran taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı kayıplar nedeniyle Bursaspor taraftarları, aldıkları ortak kararla hem stadyum içinde hem de kent genelinde kutlamaları minimum seviyede tutarak şampiyonluk sevincini daha sade bir şekilde yaşadı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu tarihi maçta Bursaspor 1. Lig biletini kaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Samsun’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol geldi
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
