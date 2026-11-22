Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, erken skor bulup kontrollü oyunla maçı kazandıklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Er, şöyle konuştu:

"Önemli olan kazanmaktı. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Tempomuz daha yüksek olabilirdi. Biraz skoru erken aldığımız için oyuna sonradan giren oyuncularımdan enerji almak istedim. Skoru erken alınca kontrollü oynadık. Gole ihtiyacımız olsa tempoyu yüzde yüz yükseltirdik. Başlangıç noktasındaki oyunla maçı bitirmek istiyoruz ama maalesef bu anlamda çok mesafe katettiğimizi söyleyemem. Skora göre ortaya oyun çıkma durumu devam ediyor. Bunlardan ders alıp devam edeceğiz. Bizim kazanmamız çok değerli. Rakiplerin kaybetmesi bizi bir adım daha ileriye itiyor. Her maçımızı kazanmaya çalışıyoruz. Amacımız üçüncü sıradaki rakiple puan farkını korumak. İki maçlık bir fark var. Devre arasına kadar bu farkı nerelere çıkabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki hafta kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp rakiplerimize karşı psikolojik üstünlüğü almak istiyoruz. Devreyi lider bitirirsek çok çok sağlıklı bir devre bitirmiş olacağız."

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Bu zorlu süreci yaşarken hem maç oynadıklarını hem de bu sıkıntılarla uğraştıklarını ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

"Yaşanan sorunlar zaman zaman sahaya yansıyor. Bursaspor'un iyi organizasyonuna cevap vermek, ayağa kalkmak ve oyun içindeki kırılganlıkları azaltmak için bir oyun planı ortaya koyduk. Belirli zamanlarda oluşturduğumuz bir durum var. Bu durumu maç öncesinde oyuncularıma anlatmıştım. Birinci bölgedeki top kayıpları ve rakibin ikili oyunlarına vereceğimiz cevap bugün maç sonucunu belirleyecekti. Bunu çok iyi şekilde çalışmıştık. Fakat çıkarken kaybettiğimiz bir top ve yediğimiz bir gol. Ardından ikili oyunla oluşan bir durum ve yine bir gol yedik. Kendi bireysel hatalarımızla gol yediğimizde bu durum kırılganlık yaratıyor. İkinci yarı tamamen farklılaştı. Bursaspor adına ilk devrede yediğimiz iki gol haricinde başka pozisyon da yok. Oyuncularımın verdiği mücadele ve sahada gösterdiği enerji bundan sonraki maçlar için güzel referans oldu. Bakıldığında sonuç olarak alamadığımız bir sonucu oyun olarak aldık. Bu beni mutlu etti. Bundan sonraki maçta da aynı reaksiyonu alacağımızı umuyorum."