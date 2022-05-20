Bursaspor son maçına Menemenspor karşısında çıkıyor - Son Dakika
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Bursaspor son maçına Menemenspor karşısında çıkıyor

20.05.2022 10:51
Bursaspor son maçına Menemenspor karşısında çıkıyor

TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'deki son maçına yarın kendisiyle aynı kaderi paylaşan Menemenspor karşısında çıkacak.

TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'deki son maçına yarın kendisiyle aynı kaderi paylaşan Menemenspor karşısında çıkacak. Timsah Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bursaspor sahasında Menemenspor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım için de formalite karşılaşması olacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Safa Yılmaz olacak.

Küme düşen iki takım da ligi galibiyetle kapatabilme mücadelesi verecek. Bursaspor'un 41, Menemenspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımın yarınki mücadeleye genç ağırlıklı bir takımla çıkması bekleniyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

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