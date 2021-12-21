Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu'dan teknik direktör açıklaması Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Sportif Direktörü Deniz Kolgu, ligin 19. haftasında Nasadoge Menemenspor ile oynayacakları karşılaşmada, takımın başında yeni bir teknik direktör olacağını bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolgu, "Bursaspor takımı, Menemenspor karşılaşmasına kesinlikle teknik direktörsüz çıkmayacaktır. Bu sabah yönetim kurulumuz ile bir toplantı yaptık. Menemenspor maçında takımımızın başında kesinlikle yeni bir teknik direktör olacaktır. Bursaspor ile çalışma alanım kesinlikle sportif direktörlüktür. Kendi kariyer planlamamda da teknik direktörlük yoktur. Maç içerisinde yalnızca futbolcularımızın reaksiyon kaybını önlemek için kulübedeydim. Sadece bir oyunluktu. Ben Bursaspor kulübünün sağlıklı hale gelebilmesi için buradayım." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un şu anda çıkış yakalayacağı ve bu ligde bu mücadeleyi vermiş bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu savunan Kolgu, şunları kaydetti:

"Bursaspor her anlamda Türkiye'nin beşinci büyüğü borç da buna dahil. Burada her talebe onay veremeyiz. Türkiye'de bunun çok önemli örnekleri var. Biz kamuoyunu tatmin edecek bir teknik adam ile anlaşmak istiyoruz. Fakat bu teknik adamların da bizlerden talepleri oluyor. Bu parayı sonuçta kulübümüzün yönetim kurulu verecek. Benim burada görevim iki tarafı ortada buluşturabilmek. Birçok teknik adam ile görüşüldü. Asla bir umutsuzluk söz konusu olamaz. Kadromuz kesinlikle 24 oyuncuya inecektir. Devre arasında takıma mutlaka takviye olacaktır. Bursaspor'a gelirken futbol takımının yanında hiçbir şekilde kontrolsüzlük istemediğimi söyledim. Futbolcuları izole etmek istediğimi söyledim. Bu çok önemli bir konu. Sağ olsunlar bu durumu gerçekleştirecekler. Devre arasından sonra artık yöneticiler Özlüce'de olmayacak."