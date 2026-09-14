Bursaspor taraftarı Esenler Erokspor maçında Srebrenitsa pankartı açtı

Bursasporlu taraftarlar savaş suçlusu Ratko Mladiç'in kareografisini yapan Kızılyıldız'a pankartla yanıt verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelirken maçta Bursaspor taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.

Üniversiteli Bursasporlular Derneği tarafından hazırlanan pankart ile taraftarlar maç başında Kızılyıldız'a yanıt verdi.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak'ı katleden savaş suçlusu Ratko Mladiç'in ölmesinin ardından Kızılyıldız taraftarları Mladiç için kareografi hazırlamış ve pankart açmıştı. Bursasporlu taraftarlar dün oynanan maçın başında ise İngilizce olarak, "Srebrenitsa'ı unutma. Zalimler için yaşasın cehennem" pankartı açıldı.

Öte yandan Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah), sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Zalimler için yaşasın cehennem! Srebrenitsa'da soykırıma uğrayan 8 binden fazla Boşnak kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Aziz hatıraları daima yaşayacak. Dün olduğu gibi bugün de Boşnak kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz" ifadelerine yer verdi.