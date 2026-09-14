Bursaspor taraftarı Esenler Erokspor maçında Srebrenitsa pankartı açtı - Son Dakika
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Bursaspor taraftarı Esenler Erokspor maçında Srebrenitsa pankartı açtı

Bursaspor taraftarı Esenler Erokspor maçında Srebrenitsa pankartı açtı
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Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'un Esenler Erokspor ile oynadığı maçın başında taraftarlar, Ratko Mladiç için kareografi hazırlayan Kızılyıldız'a pankartla yanıt verdi. Üniversiteli Bursasporlular Derneği'nin hazırladığı İngilizce pankartta "Srebrenitsa'yı unutma. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadeleri yer aldı.

Bursasporlu taraftarlar savaş suçlusu Ratko Mladiç'in kareografisini yapan Kızılyıldız'a pankartla yanıt verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelirken maçta Bursaspor taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.

Üniversiteli Bursasporlular Derneği tarafından hazırlanan pankart ile taraftarlar maç başında Kızılyıldız'a yanıt verdi.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak'ı katleden savaş suçlusu Ratko Mladiç'in ölmesinin ardından Kızılyıldız taraftarları Mladiç için kareografi hazırlamış ve pankart açmıştı. Bursasporlu taraftarlar dün oynanan maçın başında ise İngilizce olarak, "Srebrenitsa'ı unutma. Zalimler için yaşasın cehennem" pankartı açıldı.

Öte yandan Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah), sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Zalimler için yaşasın cehennem! Srebrenitsa'da soykırıma uğrayan 8 binden fazla Boşnak kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Aziz hatıraları daima yaşayacak. Dün olduğu gibi bugün de Boşnak kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ratko Mladiç, Bursaspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor taraftarı Esenler Erokspor maçında Srebrenitsa pankartı açtı - Son Dakika

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