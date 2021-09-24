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Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım"

24.09.2021 18:56
Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati:

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Büyük camiaya geldiğimin farkındayım. Beklentilerin ve değiştirmemiz gerekenlerin farkındayım. Başarmak için herkese ihtiyacımız var" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Büyük camiaya geldiğimin farkındayım. Beklentilerin ve değiştirmemiz gerekenlerin farkındayım. Başarmak için herkese ihtiyacımız var" dedi.

Bursaspor'un yeni Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. 53 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Nereye geldiğimi biliyorum. Büyük camiaya geldiğimin farkındayım. Beklentilerin ve değiştirmemiz gerekenlerin farkındayım. Basına, taraftarımıza, yönetimimize herkese ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz her şeyi yapacağız. Şehri de biliyorum. Daha önce çalışmıştık. Heyecanını ve beklentiyi biliyorum. Bursaspor'un kadrosu iyi. Ama ortaya çıkartamadıkları yetenekler var. Onları ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Biz gülerek iş yapan insanlarız. Etrafımızı da güldürerek mutlu bir motivasyonla iş yapma taraftarıyım."

"Şerefiyle ve kalitesiyle mücadele eden bir takım olacak"

Özcan Bizati, Ankaragücü maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Güzel bir mücadele olacak. Her maçta üç puan ortadadır. Rakip fark etmez. Siz mücadele ederseniz puanları alırsınız. Biz de o mücadeleyi vereceğiz. Birlikte beraber hareket etmemiz gerekiyor. Pozitif destek istiyoruz. Bunları da iyi kullanmamız gerekiyor. Biz elimizdeki bilerek sahaya çıkacağız. Baskın bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorum. Mücadeleyi bırakmayan bir takım olacak. Şerefiyle ve kalitesiyle mücadele edecek bu takım. Maç kaybedilebilir ama bunlar olmazsa olmazımdır. Önde oynamak istiyorum. 2-3 hafta sonra istediklerimin tam anlamıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Defans da hücum da yapsak o heyecanı yansıtmak zorundayız. Biz şimdiden o kaliteyi ortaya koymaya başladık. Ben vermediğim sürece kimse alamaz." İfadelerini kullandı.

Zalazar, Aykut Akgün ve Hasan Ayaroğlu açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Zalazar'la ilgili olarak farklı bir düşüncem yok. Kim olursa olsun performans koyan her oyuncu oynayacak. Altyapıdaki oyuncu ile yeni transferler fark etmez. Değeri ederinden yüksek olan oyuncu oynayacak takımımızda. Bu konu çok önemli. Benden önce kadro dışı kalan oyuncular olmuş. Olay benim dışımda. Yönetimsel bir durum. Benim dışımda yaşandı. Aykut ve Hasan'ı iyi bilirim. Kulübe karşı bir hata yapmamız gerekiyor. Burada önemli olan Bursaspor. Eğer ben zarar veriyorsam benim de gitmem gerekiyor. Ben bunu ortaya söylüyorum. Aykut ve Hasan'la bir ilgisi yok."

" Ersun Yanal'dan çok şey öğrendim"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Ersun Yanal'dan çok şey öğrendiğini belirterek, "Ben her hocamdan bir şeyler öğrendim. Biz bu işin kökenlerinden geldik. Ersun Yanal'dan çok şey öğrendim. Biz Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'nde ve A Milli Takım'daki oyunlarımıza gitmek istiyorum. Kafamda farklı formasyonlar da var. Sezon başı olsa güzel olurdu ama 21 günlük arada o konuyla ilgili elimden geleni yapacağım. Takım beni tanıyacak. Oynatmak istediğimiz oyunu anlayacak. İlk geldiğimde takımın morali düşüktü. Bu da çok normal. Futbolcuların motivasyon ve gardı düşüktü. Sadece takım olarak düşünmeyin. Bir işi yapmayınca moraliniz bozuk olur. Ama biz bunu düzelteceğiz." - BURSA

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım

Özcan Bizati, Ankaragücü, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: 'Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım" - Son Dakika
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