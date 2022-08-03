Tahsin Tam: "Pandemi jenerasyonundayız" - Son Dakika
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Tahsin Tam: "Pandemi jenerasyonundayız"

03.08.2022 20:53
Tahsin Tam: "Pandemi jenerasyonundayız"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampında basın toplantısı düzenledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampında basın toplantısı düzenledi. Tam, "Pandemi jenerasyonundayız. Buradaki oyuncularımız maalesef iki yıl çok sık maç oynama şansına sahip olamadılar. Gelişimde aksaklıklara sebep oldu. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Objektif ve netiz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampının ikinci gününde yapılan akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üçüncü etabın nasıl başladığı ve kamp süresinde yapılacak hazırlık maçları ile ilgili konuşan 53 yaşındaki teknik adam şunları aktardı: "Kamp konforumuz gayet yerinde. Hazırlık maçlarıyla kendimizi test etme şansı bulacağız. Nerede olacağımızı göreceğiz. İlk etap adaptasyon ve fiziksel yüklenme dönemiydi. Genç oyuncularımız rahatlığı zamanla yakalayabileceklerdi. İkinci hazırlık maçımız Aksaray Belediye ile 8 Ağustos'ta yapılacak. Tecrübeli futbolcularımız takımı sahipleneceklerini net şekilde gösterdiler. Zaten başlangıçta da kafalarında bir soru işareti yoktu. Abilik yapacaklar yol gösterecekler. Biz de bu iletişimi gözlem altında tutacağız. Genç futbolcularımız kendi gerçek performanslarını ortaya çıkardılar. Onlar da çok şanslı olduklarının farkındalar. Bursaspor markasına değer katmaya aday oyuncular. Onlar ile ilgili planımızı kısa-orta-uzun vadeli yaptık. Bizler onları geliştirmek ile mükellefiz. Onları geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"Furkan'ın 5 güne ihtiyacı var"

Furkan Emre Ünver'in sakatlığı ve kampa katılamayan oyuncular ile ilgili gelen sorulara Tahsin Tam şu yanıtı verdi: "Furkan'ın beş günlük tedavisi daha var. Sonrasında aramıza katılacak. Bazı oyuncular aileden dolayı biraz medyatik olabiliyorlar. İlk etap çalışmamız 40 oyuncu ile başladı. 10 oyuncumuz altyapıda çalışmalarına devam ediyor. Hasan Basri de onlardan biri. Biz onları takip edeceğiz. Gereken ışığı verdiklerinde yine bizim aramızda olacaklar. Bu bir yarış. Uzun bir maraton. Daha start noktasında birçok oyuncumuz. Biz gelişimlerine katkı sağlar diye böyle bir çalışmaya gittik. Burada az süre almaktansa gidip başka takımlarda tecrübe edinebilirler. Pandemi jenerasyonundayız. Buradaki oyuncularımız maalesef iki yıl çok sık maç oynama şansına sahip olamadılar. Gelişimde aksaklıklara sebep oldu. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Objektif ve netiz. Zaman içerisinde yaptığımız planların doğruluğunu göreceksiniz. Bursaspor'un kazandığı şeyler ile bunlar ortaya çıkacaktır."

Tahsin Tam'dan taraftara güzel mesaj

Tahsin Tam sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir grupta mücadele edeceğiz. Geçen seneki kadrosunu kurup üzerine takviye yapan takımlar var. Herkesin ligin en tepesinde olabilmesi işin matematiğine ters. Bizim motivasyonumuz yüksek. Gelişmek ve markaya değer katmak isteyen oyuncu grubuna sahibiz. Bizdeki taraftar gücü o gruptaki hiçbir takımda yok. Biz taraftarımızı heyecanlandıran bir oyun ortaya koyarsak hiçbir çekincemiz yok" dedi. 53 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Talha Yakın'ın sakatlığı ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Talha'nın ayak bileğinde ufak bir sakatlık yok. Şu an sağlık ekibimizin kontrolünde. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımız gün gün gelişiyor. Gözlemlemeye devam ediyoruz. Bizi heyecanlandıracak performanslar ortaya koyabiliyorlar. Bir ayımız var her şey değişebilir. Oyun içi hamlelerimizde rahatlatacak opsiyonlarımız var. Bu da bizim için çok değerli." - BURSA

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Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahsin Tam: 'Pandemi jenerasyonundayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahsin Tam: "Pandemi jenerasyonundayız" - Son Dakika
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