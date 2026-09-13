Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Turka Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı 40 bin 480 taraftar izledi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 63 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek), Elitim, Eyüp Akcan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 63 Boutrah), Lincoln, Saranic (Dk. 75 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Dk. 46 Janvier), Enes Alıç, Bahadır Öztürk, Hayrullah Bilazer, Kaku, Mikail Okyar, Onur Ulaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 54 Yusuf Arda Özyurt (Dk. 77 Buljubasic)) Zeqiri (Dk. 46 Burak Çoban), Samudio (Dk. 77 Erkan Kaş)

Goller: Dk. 16 Iheanacho, Dk. 20 Lincoln (Bursaspor), Dk. 18 Mikail Okyar, Dk. 50 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Iheanacho, Dk. 90+7 Elitim (Bursaspor), Dk. 27 Kaku, Dk. 90 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Bursaspor-Turka Esenler Erokspor maçı 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmayı, 40 bin 480 taraftar izledi.

Kaynak: AA

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