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Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı - Son Dakika

Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı

14.02.2022 19:17
Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı

Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Timsah Park'ta yaptı.

Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Timsah Park'ta yaptı. Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Bitci Timsah Park'ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı
Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı
Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı
Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı
Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı

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İbrahim Yazıcı, Spor Toto, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Tuzlaspor maçının son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı - Son Dakika Spor


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