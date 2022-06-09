Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi - Son Dakika
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Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi

09.06.2022 11:15
Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi

Geçen sezona ligin en değerli takımı olarak başlayan ve küme düşen Bursaspor'a karşı Süper Lig'e yükselen ekiplerin maliyetleri ağızları açık bıraktı.

Geçen sezona ligin en değerli takımı olarak başlayan ve küme düşen Bursaspor'a karşı Süper Lig'e yükselen ekiplerin maliyetleri ağızları açık bıraktı. Yeşil-beyazlı kulüp adeta parasıyla başarısızlığa sürüklendi.

Son olarak İstanbulspor'un Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de maçlar tamamlandı. Sezon başında kadro değeri olarak zirvede yer alan Bursaspor'un küme düştüğü ligde, zirvede yer alan ve Süper Lig biletli alan ekiplerin maliyetleri ağızları açık bıraktı. 14.3 milyon Euro kadro değeri olan Bursaspor'un neredeyse iki kat altındaki İstanbulspor (8.6 milyon Euro) Play-off kanadından mutlu sona ulaştı.

7 milyon 950 bin Euro kadro değeri olan Ankaragücü ise şampiyon olarak Süper Lig'e gitti. Kadro değeri sıralamasında 14. sırada bulunan Ümraniyespor ise 2. basamakta yer alarak Süper Lig'e direkt yükselen ekip oldu. Ümraniyespor'un ise kadro değeri sezon başında sadece 5 milyon 150 bin Euro'ydu. - BURSA

Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi
Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'u parası başarısızlığa sürükledi - Son Dakika
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