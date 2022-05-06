Bursaspor'un final maçı dev ekranda izlenecek - Son Dakika
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Bursaspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

06.05.2022 11:13
Bursaspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

Gemlik Belediyesi, Eurocup'ta mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'un, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı final maçını dev ekranda canlı yayınlayacak.

Gemlik Belediyesi, Eurocup'ta mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'un, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı final maçını dev ekranda canlı yayınlayacak. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 11 Mayıs Çarşamba, saat 19.00'da, Gemlik Amfitiyatro'da bu önemli maçın yayınlanacağı belirtildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Eurocup'ta tarih yazan Frutti Extra Bursaspor'un final heyecanını Gemlik amfi tiyatroda dev ekranda yaşayacağız" diyerek, tüm Gemliklileri dev ekranda maç keyfine davet etti. - BURSA

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Amfitiyatro, Bursaspor, İtalyan, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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