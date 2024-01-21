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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür, ligde kalma hedefini açıkladı - Son Dakika
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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür, ligde kalma hedefini açıkladı

Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür, yapılan olağanüstü kongre sonrası yaptığı açıklamada, genç çocuklarla çıkacakları yolculukta ligde kalacaklarını ve daha iyi planlar yapacaklarını belirtti. TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, kümede kalma savaşı veriyor.

Bursaspor\'un yeni başkanı Sinan Bür, ligde kalma hedefini açıkladı
21.01.2024 - 11:29,
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Bursaspor'un yeni Başkanı Sinan Bür, "Centilmence geçen bir yarışta teveccüh bize oldu. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayacağız. Genç çocuklarla çıkacağımız yolculukta inşallah sonunu başarıyla getireceğiz ve ligde kalacağız" dedi.

Bursaspor'da yapılan olağanüstü kongre sonrası başkan seçilen Sinan Bür, ilk açıklamasını yaptı. Başkan Bür, "Bursaspor'un son zamanlarındaki tarihçesinde böyle yoğun katılımlı bir kongre olmamıştı. Kongreye gelip de destek verenlere teşekkür ediyoruz. İki aday vardı, centilmence bir yarış oldu. Teveccüh bize oldu. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayacağız. Genç çocuklarla çıkacağımız yolculukta inşallah sonunu başarıyla getireceğiz ve ligde kalacağız. Sonrasında da daha iyi planlar yapacağız. Zor bir görev ama üstesinden geleceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, kümede kalma savaşı veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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