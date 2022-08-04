Bursaspor taktik çalıştı

Afyon kampının 3. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Tai FC ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bu akşam yaptığı çalışmada taktik idman gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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