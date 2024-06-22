Bursaspor, Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına vardı

Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'da forma giyen Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

22.06.2024 21:43
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Bursaspor Kulübü, Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Transfer tahtasını açtıktan sonra Bursaspor ikinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'da forma giyen Yiğitali Bayrak'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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