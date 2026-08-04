Bursaspor, Zeki Dursun'un Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
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Bursaspor, Zeki Dursun'un Sözleşmesini Uzattı

Bursaspor, Zeki Dursun\'un Sözleşmesini Uzattı
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Bursaspor, genç oyuncu Zeki Dursun'un sözleşmesini 2029'a kadar uzatıp Boluspor'a kiraladı.

BURSASPOR, genç futbolcusu Muhammet Zeki Dursun'un sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatıp, 20 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına Boluspor'a kiraladı.

Bursaspor, iç transferde geleceğe yönelik önemli bir hamleye imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, genç orta saha oyuncusu Muhammet Zeki Dursun'un sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını resmi yayın organları aracılığıyla duyurdu. Aynı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi amacıyla Trendyol 1'inci Lig ekibi Boluspor'a 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Muhammet Zeki Dursun'un sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştır. Ayrıca Kulübümüz, oyuncunun Boluspor Kulübü ile 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaların camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

İKİ SEZONDA İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

17 Mart 2006 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelen Muhammet Zeki Dursun, futbol altyapı eğitimini Fenerbahçe'de aldıktan sonra 2023 yılında profesyonel kariyerine adım attı. 2025 yılında Bursaspor'a katılan genç yetenek, yeşil-beyazlı formayla sırasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonlukları yaşayarak üst üste iki sezon kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Türkiye U18 Milli Takımı'nda da görev yapan genç oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de forma giyebiliyor. Zeki Dursun, 2026/27 sezonunda geçici transferle Boluspor formasını giyecek.

Kaynak: DHA

Bursaspor, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Zeki Dursun'un Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika

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