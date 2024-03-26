Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

26.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Zonguldak, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
    19:13 Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.

  • EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    19:11 EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

  • Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    18:57 Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  • Samsunspor, hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 yendi
    18:55 Samsunspor, hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 yendi

    Samsunspor, milli arada oynadığı hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti. İlk devrede geriye düşen Samsunspor, hızlı bir şekilde skoru çevirerek galibiyete ulaştı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Samsunspor, farkı daha da açarak maçı 6-1 kazandı.

  • Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn: 'Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı'
    18:53 Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn: 'Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı'

    Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamanın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Bayern Münih'e transfer olma hayali sorusuna ise şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine yardımcı olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını ifade eden Köhn, şampiyonluk durumunda rap performansı sergileyeceğini de sözlerine ekledi.

  • Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Manipülasyonlar futbolu bambaşka bir noktaya götürüyor
    18:49 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Manipülasyonlar futbolu bambaşka bir noktaya götürüyor

    Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü
    18:39 Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.

  • Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur: Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum
    18:33 Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur: Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmediğini belirtti. Timur ayrıca hakemlere cesaretli olmaları çağrısında bulundu.

  • Yılport Samsunspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti
    18:29 Yılport Samsunspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti

    Yılport Samsunspor, milli arada Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Samsunspor, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta milli takım aday kadrosunda yer alan 2 oyuncu forma giyemedi.


19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 19:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement