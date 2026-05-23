Bursaspor\'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

Kadro yapılanmasında iddialı adımlar atan Bursaspor, transfer perdesini uzun yıllar unutulmayacak bir hamleyle açtı.

JUERGEN ELITIM BURSASPOR'DA

Yeşil beyazlı yönetim, Polonya ekibi Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı merkez orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile el sıkışarak kulübün yeni sezonundaki ilk transferini resmen duyurdu. Bu transfer, yeşil-beyazlı kulübün yakın tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası anlamını taşıyor.

4 YIL ARADAN SONRA İLK YABANCI TRANSFER

En son 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan Timsah, tam 4 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir futbolcuyu tescil ettirmiş oldu. Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim/ Welcome to our family, Juergen Elitim" denilerek transfer kamuoyuna ilan edildi.

İSTİKRARLI OYUNUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde borç yükünü büyük oranda eriterek idari bir devrim gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, böylece saha içi mühendisliğinde de şampiyonluk hedefinin ilk güçlü temelini atmış oldu. Polonya'da son 3 sezonda sergilediği istikrarlı oyunla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcunun, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlık kampında takıma dahil olacağı bildirildi.