Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı

02.07.2023 15:27

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda altın madalya kazandı. Final müsabakasında Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce de birçok başarı elde eden Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Türkiye boks takımı ise toplamda 6 madalya alarak başarılı bir performans sergiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.

RAKİBİNE AMAN VERMEDİ

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu.

DAHA ÖNCE DE KAZANDI

Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu.

TÜRKİYE 6 MADALYA ALDI

Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

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Buse Naz Çakıroğlu, Spor, Son Dakika

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