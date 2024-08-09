Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları\'nda gümüş madalya kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Çakıroğlu, boksta 2 madalya kazanan tek sporcu oldu.

09.08.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo final mücadelesinde Çinli rakibi Yu Wu ile karşı karşıya geldi. 28 yaşındaki Fenerbahçeli boksör son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0, çeyrek finalde Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas'a 5-0'lık üstünlük kurarak adını Paris'te finale yazdıran son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Çakıroğlu, finalde ise Çinli rakibi Yu Wu'ya ilk raundu 4-1, ikinci raundu 4-1, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 4-1'lik skorla mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazandı ve olimpiyatlar tarihinde boksta 2 madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan bu madalya ile birlikte Türkiye'nin Paris Olimpiyatlar Oyunları'ndaki madalya sayısı 6'ya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paris Olimpiyatları, Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Gümüş, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 05:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement