Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukrayna'dan Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kadınlar 58 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Çavuşoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu turda Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yükselen Buse Tosun, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen milli güreşçi minderden 5-2 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu. - BÜKREŞ
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