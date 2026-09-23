Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Golubeva'yı 3-2 yenip finale çıktı - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Golubeva'yı 3-2 yenip finale çıktı

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenerek üst üste 2. kez finale yükseldi. Son Avrupa şampiyonu Busenaz, 25 Eylül Cuma günü finalde İngiliz Chantelle Reid ile karşılaşacak.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında 70 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenerek finale çıktı. Son Avrupa şampiyonu unvanlı Busenaz, adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Kariyerinde bir olimpiyat, 3 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, bir kez daha zirveye çıkmak için mücadele edecek.

Busenaz Sürmeneli, 25 Eylül Cuma günü finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaşacak.

"Final tadında bir yarı final oldu"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan son Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Rus sporcuların hepsi gerçekten iyi. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım. 70 kiloya yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bu kiloda ilk büyük turnuvam." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den birçok destekçisinin olduğunu dile getiren milli sporcu, "En yakınımızdaki arkadaşlarımız, mesela Buse Naz Çakıroğlu talihsiz bir şekilde kaybetti. Ama dövüşürken onun sesini duydum. Takım olmak çok güzel bir şey. Onun alnından öpüyorum buradan. İnşallah 2028 Los Angeles'ta birlikte güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

Finaldeki rakibi İngiliz boksör Chantelle Reid'e değinen Busenaz, "İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Busenaz SürmeneliBulgaristanEylülRusyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Golubeva'yı 3-2 yenip finale çıktı - Son Dakika
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