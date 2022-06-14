Busenaz Sürmeneli: "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız" - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli: "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız"

14.06.2022 00:57
Busenaz Sürmeneli: "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız"

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, ilk kez katılacağı Akdeniz Oyunları'nda hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, ilk kez katılacağı Akdeniz Oyunları'nda hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sürmeneli, "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız" dedi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, ilk kez katılacağı Akdeniz Oyunları'na Ordu'da kamp yaparak hazırlanıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ve İstanbul'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Ordu'da hazırlanan, Türkiye'nin ilk Olimpiyat şampiyonu boksörü Busenaz Sürmeneli, Ordu'nun kendisine şampiyonalar öncesi uğurlu geldiğini söylemişti. Sürmeneli, 11-22 Haziran 2022 tarihleri arasında Ordu Yeni Stadyumu'nda yer alan boks antrenman salonunda hazırlıklarını sürdürürken, Akdeniz Oyunları'nda adını bir kez daha tarihe yazdırmak için kampa girdi.

"Her şey istediğimiz gibi gidiyor"

Kamp esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, " Dünya Şampiyonası'ndan çıktık, her şey güzel ve istediğimiz gibi gidiyor, Akdeniz Oyunları ilk defa oluyor. Biz de ilk defa katılacağız. İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız. Kampımıza Ordu'da başladık, Ordu'da başladığımız kamplarımız hep bu şekilde şampiyonlukla sonuçlanıyor, inşallah burada da şampiyonluk ile sonuçlanır. Güzel ve verimli bir kamp geçiririz inşallah" dedi.

"Bizi, ikinci ve üçüncülük kesmez"

"Akdeniz Oyunları'na ilk defa katılacağız ve orada bayan boksunu izleteceğiz" diyen Sürmeneli, "İnşallah sonu şampiyonluk olur, bizi artık ikinci ve üçüncülük kesmez. Şampiyonluk bizim tek hedefimiz. Yeni bir sıklette yeni maceraların peşinden koşarak gidiyoruz. Dünya Şampiyonluğu'nda da biraz heyecanlıydım ancak görüyoruz ki iyi bir çalışmış ve iyi bir kafası olan Buse'yi hiç kimse hiçbir yerde dövemiyor. İyi çalışmıştık ve hazırlık kampları yaparak iyi motive olduk. En önemlisi de ülkemizde yapıldığı için seyircimizin de desteği ile ayrı bir motivasyon kaynağımız oldu. En güzel maçları seyircilerimize seyrettirmeye çalıştım. Oraya gelen herkese boksun nasıl güzel bir spor olduğunu izletmek istiyorum. Onu da izletebildiğimi düşünüyorum, daha yapacağımız çok şey var, inşallah onlara da adım adım gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Beklentimiz her zaman şampiyonluk"

Beklentisinin her zaman şampiyonluk olduğuna değinen Busenaz Sürmeneli, "En son Olimpiyat şampiyonu olarak orada da bu şampiyonluğu sürdürmek istiyorum. İnşallah en iyi şekilde gidip ülkemi temsil etmek istiyorum. Sonuçta bu spor, yenilebiliriz de önemli olan zirvede kalabilmek. Herkes bir şampiyonu yenmek için çalışıyor, ben olsam ben de o şekilde çalışırdım. Biz de onun bilincinde ve psikolojisindeyiz, ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz"

Basın mensuplarına kamp hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cahit Süme, "Ordu'dan sonra nereye gidiyorsak güzel sonuçlar alıyoruz. Olimpiyat ve dünya şampiyonluğunda altın madalyalar aldık. Burada Valimiz Tuncay Sonel, Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç bizlere çok destek oluyor. Psikolojik olarak rahat olmamız bizi işimize daha çok motive ediyor, en önemli şey zaten bu. Bu Akdeniz Oyunları ilk defa gerçekleşiyor. Dünya şampiyonasından yeni çıktık ve şampiyonluk kazandık. Böyle kısa zamanda elbette ki bir zirve müsabakasından sonra tekrara bir başka zirveye odaklanmak hem sporcu hem de antrenör için zor şeyler. Akdeniz Oyunları ülke olarak katılım sağlanan bir organizasyon. Biz kendi başımıza aldığımız bir karar değil. Ülkemizin tüm takımlarla iyi sonuçlar elde edebilmesi için bizim de buraya katılmamız gerekiyor. Bizim en azından 3 ay inişe geçmemiz gerekiyordu ama zorunluluktan ötürü katılmak istiyoruz, ülkemizin başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Ancak iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise sporcuya ve kampta ve şampiyonada başarılar diledi.

Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez kadınlar boksta ringe çıkacak. 19. Akdeniz Oyunları 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Vahran kentinde yapılacak. - ORDU

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Kaynak: İHA

Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli: 'İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız' - Son Dakika

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