Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı. North Paris Arena'da oynanan kadınlar 66 kg son 16 turu maçında Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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