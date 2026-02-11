Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor - Son Dakika
Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

Bütün dünya En-Nesyri\'yi konuşuyor
11.02.2026 13:13
Bütün dünya En-Nesyri\'yi konuşuyor
Al Ittihad formasıyla ilk golünü 3. dakikada atan ve 1 asist yapan Youssef En-Nesyri, 7-0'lık Al Gharafa galibiyetine damga vurdu; performansı İspanya ve Fas basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı maçta gösterdiği performansla gündem yarattı. Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nda Al Gharafa karşısında alınan 7-0'lık galibiyette Faslı golcü 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

İLK GOL 3. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında fileleri havalandıran En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla ilk golünü kaydetti. 28 yaşındaki santrfor, yeni takımına hızlı uyum sağladığını ortaya koydu. Mücadelede bir de asist yapan yıldız futbolcu, farklı galibiyetin mimarlarından biri oldu.

MARCA: BENZEMA'YI UNUTTURDU

En-Nesyri'nin performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu. Marca gazetesi, Faslı golcü için "En-Nesyri, Al Ittihad taraftarlarına Benzema'yı unutturdu ve Joselu'yu zor durumda bıraktı" başlığını kullandı. Haberde, Al Inma Stadyumu'ndaki coşkulu atmosferde En-Nesyri'nin etkisini göstermesi için sadece 3 dakikanın yettiği ve Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferinin yarattığı hayal kırıklığını kısa sürede unutturduğu yorumu yapıldı.

FAS BASINI DA MANŞETE TAŞIDI

Fas medyası da En-Nesyri'yi manşetlerine taşıdı. Mountakhab, "Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist" ifadelerini kullanırken; Le360 Sport ise "En-Nesyri, Al Ittihad'daki ilk maçında Al Gharafa'ya karşı ezici bir zafer elde etti" değerlendirmesinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Behzat Behzat:
    ben Fenerli olarak başarılı olmanı canı gönülden istiyorum. 9 1 Yanıtla
  • Fuat göker Fuat göker:
    Tedesco yedi bu oyuncuyu . Kanatsız ortasız bu adam gol atamaz 3 1 Yanıtla
