Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor - Son Dakika
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Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
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Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in uzun süredir beklenen düğünü için geri sayım başladı. Marca'nın aktardığı bilgiye göre çift, bugün dünyaevine girecek.

Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.  Marca'nın haberine göre Ronaldo ve Georgina bugün nikah masasına oturacak.

UZUN YILLARDIR BİRLİKTELER

Yıllardır birlikteliklerini sürdüren Ronaldo ile Georgina, futbol ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çiftin düğünü bu akşam Portekiz'de gerçekleşecek.

Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Cristiano Ronaldo, Futbol, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor - Son Dakika

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