Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı - Son Dakika
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Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı

Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı

03.06.2023 09:44

Milan'da sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Zlatan Ibrahimovic, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıkladı. İbrahimovic, kariyerinin son aşamasında en büyük hayalinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek olduğunu belirtti.

Milan'da bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam etmek istiyor.

"SANIRIM HALA VERECEK BİR ŞEYİM VAR"

Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. Kafam çok güçlü, her döndüğümde kendimi Superman gibi hissediyorum ama dengeye sahip olmalıyım.'' ifadelerini kullandı.

Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon formayı unutan Ibrahimovic, gelecek sezon düzenli forma şansı bularak formunu yakalamak istiyor. İsveçli futbolcunun kariyerinin son aşamasında en büyük hayali 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek.

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Zlatan Ibrahimovic, AC Milan, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük bir hayali daha var! 41 yaşındaki Ibrahimovic, futbola devam etme kararı aldı - Son Dakika


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