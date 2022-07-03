Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİK

İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, Larkin, Buğrahan ve Sertaç ile skor üretti. Maçın 5. dakikasını 13-5 önde geçen milliler, Olaseni'nin pota altından, Hesson ile Whelan'ın dışarıdan bulduğu basketlerle 8-0'lık seriye engel olamadı ve 6. dakikada fark 2 sayıya (11-13) indi. Dış atıştan etkinliğini sürdüren ev sahibi takım, Clark'ın 8. dakikadaki basketiyle 16-15 öne geçti. Şehmus ve Melih'in hareketlendirdiği "12 Dev Adam" ilk çeyreği 20-18 üstün bitirdi.

TÜRKİYE, SON DAKİKADA FARKI AÇTI

A Milli Takım, ikinci çeyreğe iyi giremedi. Pota altında Olaseni'yi durduramayan milliler, 13. dakikada 24-22 geri düştü. İki takımın da hücumda üretken olamadığı müsabakada Larkin'in 15. dakikadaki 3 sayılık basketiyle üstünlük bir kez daha ay-yıldızlılara geçti: 25-27. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada Türkiye, son dakikada farkı açarak devre arasına 11 sayı farkla 42-31 üstün girdi.

2. TURA YÜKSELDİK

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran A Milli Takım, farkı çift hanede tutmayı başardı. Müsabakanın son çeyreğine ay-yıldızlıların 62-51 üstünlüğüyle geçildi. Son periyoda ilk 27 saniyede bulduğu 4-0'lık seriyle giren milliler, iyi oyununu sürdürdü ve 36. dakikada Buğrahan'ın basketiyle 19 sayılık (58-77) fark yakaladı. Kalan sürede milliler farkın da verdiği rehavetle üst üste hücumlardan boş döndü. Büyük Britanya ise serbest atış çizgisinden ve 3 sayı gerisinden skor üreterek farkı eritmeye çalıştı. Ancak farkın tek haneye düşmesine izin vermeye ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 85-71 kazandı. Bu sonuçla A Milli Takım, ilk tur elemelerini 2 galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, elemelerin ikinci turunda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak.