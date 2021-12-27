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Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi - Son Dakika

Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

27.12.2021 13:00
Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak 2022'de oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak 2022'de oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadalesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebibiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul
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Büyükçekmece, Fenerbahçe, basketbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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