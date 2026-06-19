Büyükçekmece'de Kadınlar Yoga ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kadınlar Yoga ile Bir Araya Geldi

Büyükçekmece\'de Kadınlar Yoga ile Bir Araya Geldi
19.06.2026 10:17
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Dünya Yoga Günü'nde kadınlar, yoga ve dans etkinlikleriyle stres atıp keyifli bir gün geçirdi.

Büyükçekmece'de Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın yoga yaptı.

Büyükçekmece Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar; yoga, meditasyon, Hint dansı ve piknik etkinlikleriyle dolu keyifli ve renkli bir gün geçirdi. Açık havada gerçekleştirilen yoga seansında kadınlar hem spor yapma hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. Ardından düzenlenen meditasyon etkinliğiyle katılımcılar, zihinsel dinginlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen Hint dansı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden kadınlar keyifli anlar yaşarken, etkinlik boyunca parkta piknik yaparak Dünya Yoga Günü'nü coşku içinde kutladılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükçekmece'de Kadınlar Yoga ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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