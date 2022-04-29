Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıktı - Son Dakika
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Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıktı

29.04.2022 16:20
Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıktı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 66 kiloda Ejder Toktay 3. turda, kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin 2. turda, aynı sıkletteki Merve Azak, 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ise ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz ve Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ile 81 kiloda Vedat Albayrak, madalya mücadelesi yapacak.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk gün 5 milli sporcu tatamiye çıktı - Son Dakika
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