Öte yandan şampiyonada erkekler kılıçta mücadele eden Kerem Çağlayan 67'nci, Muhammed Anasız 69'uncu, Tolga Aslan 106'ncı, kadınlar epe branşında Türkiye'yi temsil eden Aleyna Ertürk 67'nci, Gökçe Günaç ise bireysel mücadelesini 95'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika

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