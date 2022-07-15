Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
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Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası

15.07.2022 18:01
Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası

Milli sporcu Enver Yıldırım, Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Milli sporcu Enver Yıldırım, Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler kılıç kategorisinde ön eleme turlarını yenilgisiz geçen Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Milli sporcu, tablo-64'teki mücadelesine 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

Öte yandan şampiyonada erkekler kılıçta mücadele eden Kerem Çağlayan 67'nci, Muhammed Anasız 69'uncu, Tolga Aslan 106'ncı, kadınlar epe branşında Türkiye'yi temsil eden Aleyna Ertürk 67'nci, Gökçe Günaç ise bireysel mücadelesini 95'inci sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kadınlar flörede milli sporcular İrem Karamete ve Alisa İsbir mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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