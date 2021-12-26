Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda 10 farklı sıklette 600'e yakın sporcu mücadele etti.

55 kilogramda Emre Mutlu, 60 kilogramda Mükremin Aktaş, 63 kilogramda Ahmet Uyar, 67 kilogramda Murat Fırat, 72 kilogramda Cengiz Aslan, 77 kilogramda Yunus Emre Başar, 82 kilogramda Emrah Kuş, 87 kilogramda Metehan Başar, 97 kilogramda Beytullah Kayışdağ, 130 kilogramda Osman Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Mükremin Aktaş'ın kazandığı altın madalyanın yanı sıra Ramazan Can Aktaş 63 kilogramda, Ensar Karabacak 72 kilogramda 3'ncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi dereceye giren tüm sporculara özel olarak hazırlanan hediyeleri de takdim etti.Şampiyonada dereceye girenlere kupalarını Türkiye Güreş Fedarasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Mahmut Çelikcan verdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu üç gün boyunca Sakarya'da adeta güreş şöleni yaşandığını belirterek "Burada geleceğin, Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını izledik. Bütün müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bundan sonrada Ata sporumuz olan güreşi ülkemizin her alanında halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bizleri burada en güzel şekilde ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ve şampiyonanın en iyi şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.