Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

08.04.2022 11:39
Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası-Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası-Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde 16-17 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda sporcular, erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde mücadele edecek.

1000 ve 2 bin metrede yapılacak mücadelelerde her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere kupa verilecek.

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Kaynak: AA

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